HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für 1&1 nach heruntergeschraubten Zielen für das Gesamtjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Netzausfall im Mai habe keine längerfristigen Konsequenzen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für den Telekommunikationsanbieter werde er an die neuen Annahmen des Unternehmens anpassen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005545503