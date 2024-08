Der globale IT-Dienstleister FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation (FPT), hat eine Absichtserklärung mit ebm-papst unterzeichnet, einem globalen Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Deutschland und 30 Produktionsstätten weltweit. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden sich die beiden Unternehmen dafür engagieren, die digitale Transformation voranzutreiben und gemeinsam an Innovationen zur Verbesserung der Branchenstandards zu arbeiten.

The MoU signing ceremony took place at FPT Tower, Hanoi, with the participation of ebm-papst's CTO Dr. Tomáš Smetana, FPT Software Deputy CDO Mr. Le Hai, and other executives from both sides (Photo: Business Wire)

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Trends zur Integration von Spitzentechnologien im Produktionssektor wird FPT Software ebm-papst bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit unterstützen. Die Lösungen, die dabei zum Einsatz kommen sollen, umfassen IoT- und Digital-Twins-Technologien. Diese generieren Nachbildungen von Objekten und Bedingungen in der physischen Welt und ermöglichen so ein effektives Management, während sie gleichzeitig Daten erfassen, um die Leistungen zu steigern, Tests durchzuführen und Probleme zu erkennen, noch bevor sie auftreten.

"FPT Software wird uns bei der Erfüllung unserer Mission helfen, Kunden in aller Welt nachhaltige, intelligente und innovative Lösungen für die Lüftungs- und Heizungstechnik zur Verfügung zu stellen", sagte Dr. Tomáš Smetana, Chief Technology Officer von ebm-papst.

"FPT Software hat sich als verlässlicher Partner für die digitale Transformation bei mehreren Produktionsriesen auf der ganzen Welt bewährt. Mit unserer globalen Belegschaft, unserem Erfahrungsschatz und unserem diversifizierten Bereitstellungsmodell sind wir bestens dafür positioniert, ebm-papst auf seinem Weg der digitalen Transformation zu begleiten. Wir sehen einer fruchtbaren Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen, die neue Maßstäbe für den Fertigungssektor setzen wird", sagte Le Hai, Senior Vice President und Deputy Chief Delivery Officer von FPT Software.

Die Partnerschaft mit einem Spitzenunternehmen wie ebm-papst bestätigt erneut die Position von FPT Software als verlässlicher Partner bei der digitalen Transformation und verdeutlicht die umfassenden Erfahrungen des Unternehmens auf dem europäischen Markt. Seit der Schaffung seiner Präsenz in Europa im Jahr 2012 hat FPT Software weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter für Projekte in dieser Region eingesetzt. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Lösungen für die digitale Transformation für Europas führende Unternehmen aller Branchen an, darunter E.ON, Schaeffler, Viessmann, Covestro und Siemens. Speziell für den Fertigungssektor setzt das Unternehmen modernste Technologien wie Cloud, KI, RPA und digitale Zwillinge ein, um Unternehmen resilient und agil zu machen und Kunden bei der Anpassung ihrer Infrastrukturen und intelligenten Fertigungsprozesse zu unterstützen.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

Über ebm-papst

Die ebm-papst-Gruppe, ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mulfingen, Deutschland, ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit seiner Gründung im Jahr 1963 hat der Technologieführer mit seinen Kernkompetenzen in der Motortechnologie, Elektronik, Digitalisierung und Aerodynamik internationale Standards in der Branche gesetzt.

ebm-papst bietet nachhaltige, intelligente und maßgeschneiderte Lösungen für praktisch alle Anforderungen in der Lüftungs- und Heizungstechnologie. ebm-papst setzt die Maßstäbe in fast allen Bereichen wie Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Heizungstechnik, Informationstechnik, Maschinenbau, Intralogistik und Medizintechnik.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 2,408 Milliarden EUR. Sie beschäftigt fast 14.000 Mitarbeiter an 30 Produktionsstandorten, unter anderem in Deutschland, China und den USA, sowie in 50 Verkaufsniederlassungen weltweit.

