FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem sehr schwachen Gesamtmarkt sind die Aktien von Aurubis am Montag nach Zahlen und Ausblick eingebrochen. Am frühen Nachmittag verloren sie prozentual zweistellig und markierten den tiefsten Stand seit fast fünf Monaten.

Mit minus 10,7 Prozent auf 61,50 Euro waren sie zuletzt der zweitschwächste Wert im MDax . Der Index der mittelgroßen Unternehmen verlor zeitgleich 3,1 Prozent.

Der Kupferkonzern hatte durchwachsene Zahlen für das dritte Geschäftsquartal präsentiert. Das Vorsteuerergebnis habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst Christian Obst von der Baader Bank. Der Nettogewinn hingegen habe positiv überrascht. Dass eine positive Kursreaktion ausbleibe, sei aufgrund der zurzeit negativen Entwicklung der Industrieproduktion und einer sich eintrübenden Wirtschaftsstimmung nicht überraschend.

Ein Händler merkte an, dass die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten für das Gesamtjahr bereits am oberen Ende der von Aurubis bestätigten Jahresziele lägen. Neue, positive Kursimpulse lieferten die Zahlen nicht./ajx/la/jha/