© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Während das Angstbarometer der Wall Street explodiert, könnte der Crash an den Aktienmärkten einen weiteren Rotationstrade in Gang gesetzt haben: Bühne frei für Dividendenaktien!Nachdem die Fed auf ihrer zweitägigen Sitzung vergangene Woche beschlossen hatte, die Zinssätze beizubehalten, brachen die Aktienkurse ein, obwohl der Vorsitzende Jerome Powell zu signalisieren schien, dass Zinssenkungen bereits auf der nächsten Sitzung im September kommen könnten. Der technologielastige Nasdaq-100-Index stürzte in eine Korrektur, und der S&P-500-Index verlor innerhalb von zwei Tagen 3,2 Prozent und damit so viel wie seit März 2023 nicht mehr an zwei Tagen. Technologie- und zyklische …