Der Kurseinbruch an den globalen Aktienmärkten hat sich am Montag nochmal beschleunigt. In Japan brach der Nikkei um 12 % ein, während der heimische Dax zeitweise um 3,2 % nachgab. Auch an den US-Börsen setzt sich die Korrektur fort, nachdem schwache US-Konjunkturdaten und ein Kurseinbruch der Tech-Aktien die Märkte zum Ende der Vorwoche unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...