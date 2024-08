DJ Lufthansa Group setzt Flüge nach Tel Aviv und Beirut bis 12. August aus.

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group passt ihren Flugplan in den Nahen Osten nach einer aktuellen Sicherheitsanalyse erneut an und setzt nun alle Flüge nach Tel Aviv, Teheran und Beirut bis einschließlich 12. August aus. Bislang waren Flüge nach Tel Aviv bis zum 8. August gestrichen, jene in die libanesische Hauptstadt Beirut bereits bis zum 12. August. Die iranische Hauptstadt war bereits im Frühjahr wegen Sicherheitsbedenken zeitweise nicht angeflogen worden.

Flüge nach Amman und Erbil werden bis einschließlich 7. August ausgesetzt, wie der Airline-Konzern mitteilte. Den iranischen und irakischen Luftraum nutze die Gruppe zunächst bis ebenfalls einschließlich 7. August nicht.

Für von Streichung betroffene Fluggäste bietet Lufthansa die Möglichkeit der kostenlosen Umbuchung oder kostenfreien Stornierung an. Auch Fluggäste, deren Flüge nicht gestrichen werden, die aber bis zum Reisedatum 20. August zu den genannten Zielen gebucht sind, können ihre Buchung auf Grundlage einer Reiseverzichtserklärung kostenlos stornieren.

