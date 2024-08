Dortmund (ots) -Ein Leben lang Miete zahlen und am Ende nichts in der Hand haben - dazu sind viele Menschen nicht mehr bereit. Doch der Kauf eines Eigenheims scheint ihnen aufgrund der aktuellen Marktlage nicht möglich. Als Baufinanzierer und Branchenexperte weiß Sinan Nacar jedoch, dass die sichere Immobilienfinanzierung fast für jeden möglich ist. Warum seine Finanzierungskonzepte mit Orientierung an der Dynamik des Lebens die größtmögliche Sicherheit bieten, welche Ergebnisse er für seine Kunden erreicht und welche Mission ihn antreibt, verrät Sinan Nacar in diesem Artikel.Die Mieten in Deutschland steigen rasant. So zahlen viele Menschen zusätzlich zu den hohen Nebenkosten mittlerweile horrende Summen für ihren Wohnraum. Die sich zuspitzende Situation fördert zunehmend den Wunsch nach Wohneigentum: Statt monatlich viel Geld für eine kleine Wohnung auszugeben, würden viele Mieter den Betrag lieber in den Abtrag ihrer eigenen Immobilien investieren. Doch überhöhte Immobilienpreise, die gegenwärtige Baukrise, gestiegene Zinsen und unflexible Banken hindern sie daran, den ersten Schritt in die Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim zu gehen. "Aufgrund der aktuellen Marktlage glauben viele Familien, dass eine Immobilienfinanzierung für sie nicht möglich ist", erklärt Sinan Nacar. "Tatsächlich stellen die derzeitigen Bedingungen aber kein großes Hindernis dar. Vielmehr sehe ich das Problem darin, dass viele Berater in der Baufinanzierung wenig ambitioniert sind, gute Lösungen zu finden.""Zunächst ganz klein anzufangen, ist besser als gar nicht anzufangen", fährt der Baufinanzierer fort. "Mit diesem Ansatz bringe ich immer mehr Familien in ihr Eigenheim und helfe ihnen dabei, sich sicher und erfolgreich etwas aufzubauen." Dank jahrelanger Erfahrung in der Branche und einer umfassenden Expertise ist Sinan Nacar nicht nur ein starker Partner für die Immobilienfinanzierung, sondern steht seinen Kunden auch mit langfristigen Finanzierungsstrategien und wichtigen Sicherheitskonzepten zur Seite. Auch, wer bereits eine Immobilie finanziert hat und eine kompetente Beratung zu sinnvollen Tilgungsoptionen braucht, ist hier an der richtigen Adresse. Mit klugen Strategien, durchdachten Konzepten, einer breiten Bankenauswahl und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit schafft Sinan Nacar es zuverlässig, gemeinsam mit seinen Kunden überragende Ergebnisse zu erzielen.Sinan Nacar steht für Kundenfokus, Expertise, Lösungsorientierung und SicherheitBei der Zusammenarbeit mit Sinan Nacar steht der Mensch im Fokus. Deswegen zeichnen sich seine Baufinanzierungskonzepte vornehmlich durch eine hohe Lösungsorientierung, größtmögliche Sicherheit für den Kunden und die Flexibilität aus, sich auf die Dynamik des Lebens einstellen zu können. "Beispielsweise prüfe ich vorab den Sanierungsstand der zu finanzierenden Objekte", verrät Sinan Nacar. "Nichts ist ärgerlicher als einen zu hohen Kaufpreis bezahlt zu haben oder nach kurzer Zeit noch einmal nachfinanzieren zu müssen." Neben der beeindruckenden Fachkompetenz und der jahrelangen Erfahrung profitieren die Kunden des Baufinanzierers von seiner positiven Grundeinstellung und einer hohen Kundenorientierung.Mit langfristigen Finanzierungskonzepten, die auch zukünftige Eventualitäten berücksichtigen und die finanzielle Grundbelastung nicht überschreiten, stellt Sinan Nacar seine Kunden zukunftssicher auf. "Der gewohnte Lebensstandard, einschließlich Urlaubsreisen, einem gewissen Maß an Luxus und schöne Erlebnisse mit den Kindern, muss schließlich trotz der Baufinanzierung erhalten bleiben", erklärt der Baufinanzierer. "Besonders in Zeiten, in denen Herausforderungen schneller aufkommen als in der Vergangenheit, ist es mir wichtig, Familien mit einem solchen Konzept auf eine sichere Grundlage zu stellen." Dabei verfolgt er das Ziel, dass die Immobilienfinanzierungen nicht die übliche Laufzeit von 30 bis 40 Jahren beanspruchen, sondern dass das Wohneigentum bereits nach 20 bis 25 Jahren abbezahlt ist.Dass seine Vorgehensweise Früchte trägt, untermauern zahlreiche Beispiele zufriedener Kunden. So konnte Sinan Nacar beispielsweise vor fünf Jahren einer Familie dabei helfen, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und dabei von einem optimalen Sicherheitskonzept zu profitieren. In diesem Jahr startete diese Familie ein weiteres Projekt mit dem Baufinanzierer: Mit dem Kauf einer zusätzlichen Wohnung wollen sie ihre Altersvorsorge absichern. Auch in diesem Fall entwickelt Sinan Nacar ein Konzept für seine Kunden, das eine größtmögliche Sicherheit einschließt und dadurch ein risikoarmes Investment ermöglicht. Weil er immer für seine Kunden da ist und für nahezu jedes Problem eine Lösung bieten kann, schafft Sinan Nacar es, neue Kunden fast ausschließlich über Weiterempfehlungen zu gewinnen.Mit durchdachten Konzepten zu einem der größten Baufinanzierer NRWsNach seiner Ausbildung bei einer Bank war Sinan Nacar für eine Finanzberatung als Baufinanzierer im Außendienst tätig, bevor er mit Mitte 20 Regionalleiter wurde. Seine große Leidenschaft galt während seiner gesamten Karriere immer auch der Ausbildung und der Führung von Mitarbeitern. Das Ziel von Sinan Nacar ist kein geringeres, als zu den stärksten Baufinanzierern Nordrhein-Westfalens zu gehören. Sie träumen vom Eigenheim und wünschen sich ein langfristiges, sicheres und optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Finanzierungskonzept? Melden Sie sich jetzt bei Sinan Nacar (https://www.provenexpert.com/de-de/sinan-nacar-finanzierungsspezialist/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!