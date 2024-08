Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Zum Handelsstart fiel der Kurs um 2,6 Prozent auf 5,42 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Tiefstand von 5,38 Euro erreicht wurde. Dieser Wert markiert gleichzeitig das 52-Wochen-Tief der Aktie. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 8,88 Euro, das am 11. August 2023 erreicht wurde, bedeutet dies einen Rückgang von fast 38 Prozent. Trotz eines Umsatzanstiegs von 6,58 Prozent im letzten Quartal auf 10,01 Milliarden Euro konnte die negative Kursentwicklung nicht aufgehalten werden.

Analystenschätzungen und Dividendenausblick

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 7,00 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,928 Euro je Aktie. Die Dividendenerwartung [...]

