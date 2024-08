Dolgesheim (ots) -Wäre es nicht schön zum Ende des Sommers noch einen einzigartigen Kurztrip zu genießen? Und diesen ganz entspannt auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein mit höchsten kulinarischen Genüssen zu erleben? M'Ocean und Transcend Cruises machen es an Bord der MS Advance möglich: wunderschöne Routen, bekannte Köche und ein luxuriöses Schiff erwarten die Gäste. Zwischen dem 19. August und 25. Oktober werden insgesamt 14 Fahrten auf unterschiedlichen Rhein-Routen angeboten.Sterne- und TV-Köche, wie Ali Güngörmüs, Mario Kotaska, Andi Schweiger, Holger Stromberg, Ralf Zacherl oder Stefan Fäth sind die Chefs an Bord und garantieren eine anspruchsvolle Küche und exquisite Dinner an jedem Abend. Wer noch mehr mit den Köchen erleben möchte, kann eine Master Class mit dem jeweiligen Chef buchen. Ein weiteres Highlight ist der private Chefs Table. Hier trifft sich eine kleine exklusive Runde mit dem Koch zum Dinner.Verschiedene fantastische Routen in Deutschland und den Niederlanden stehen zur Auswahl. Auch grenzüberquerende Fahrten, wie z.B. von Mannheim über Straßburg nach Basel, oder von Düsseldorf nach Amsterdam sind mit im Programm.Das Kreuzfahrtschiff selbst verspricht höchsten Komfort. Die Advance by Transcend Cruises ist ein schwimmendes Boutique Hotel mit vielen Annehmlichkeiten, wie einem Concierge-Service, Fitness- und Wellnessbereich, Spa und Gegenstrom-Pool.Die eleganten Wohnräume, die geschmackvolle Einrichtung, die Oberflächen und die Stoffe vermitteln ein Gefühl von ruhigem Luxus - genauso wie die Advance Suiten und die geräumigen Kabinen.Für musikalisches Entertainment an Bord ist auch gesorgt: Von Klassik, über Jazz und Pop, R&B und Hip-Hop bis hin zu Elektro wird einiges geboten. Zum Beispiel Florian Brettschneider, einer der besten Gitarristen Deutschlands, oder Joshua Harfst, bekannt aus "The Voice" Germany - um nur einige Künstler zu nennen - verzaubern den Aufenthalt.Eine einzigartige Gelegenheit dem Alltag zu entfliehen, die es so schnell in dieser exklusiven Form nicht wieder geben wird.Einschiffen, Leinen los, entspannen und genießen. Ahoi!Alle Information zu den Rheinkreuzfahrten unterwww.transcend-cruises.com/mocean/Pressekontakt:Britta I.L. MaderKommunikationsberatungMail: britta.mader@yahoo.comFon: 0170 58 33 091Original-Content von: M'Ocean, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175921/5837547