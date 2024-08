Die Aktien der Lebensmittellieferanten HelloFresh und Delivery Hero haben derzeit keinen leichten Stand. Beide Titel haben in den vergangenen Jahren deutlich Federn gelassen und notieren in Reichweite zu ihren Allzeittiefs. In dem schwachen Marktumfeld am Montag verschärft sich die charttechnische Lage nun weiter.HelloFresh notiert am frühen Nachmittag rund vier Prozent im Minus. Damit hat sich der Kurs wieder von der für den mittelfristigen Chartverlauf wichtigen 50-Tage-Linie bei 5,55 Euro entfernt. ...

