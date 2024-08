Deleveraging oder auf Deutsch: Enthebelung! Profi-Anleger haben sich lange Zeit in Yen verschuldet und in anderen Währungsräumen das Geld hochverzinst angelegt. Profis und Privatanleger haben auch lange Zeit auf Kredit Aktien gekauft. Das läuft alles ganz wunderbar, solange die Kurse in die richtige Richtung laufen. Kommt der Crash, müssen die gehebelten Anleger glattstellen, oder werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...