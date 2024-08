In einem berühmten Wiener Fiakerlied heißt es tiefgründig: "… das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich." Ähnliches kommt einem auch bei den jüngsten Wirtschaftsnachrichten aus der internationalen Automobilindustrie in den Sinn. Allerdings mit kleinen Unterschieden: Das Schicksal ist nicht exogen bestimmt, sondern ist ein selbstgewähltes Schicksal in Form von eiligem Wechsel raus D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...