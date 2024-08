© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Der Crash vom Freitag setzt sich am Montag auf der ganzen Welt fort. Anleger befürchten, dass die USA angesichts schwächerer Wirtschaftsdaten auf eine Rezession zusteuern könnten. Nun äußert sich die Wall Street.Jeremy Siegel, Professor für Finanzen an der Wharton University, sagte am Montag in der "Squawk Box" von CNBC, dass die US-Notenbank nach der Veröffentlichung enttäuschender Wirtschaftsdaten und dem weltweiten Ausverkauf der Märkte die Zinsen zweimal um 75 Basispunkte senken müsse. Siegel betonte, dass die US-Notenbank nun sowohl ihre Beschäftigungs- als auch ihre Inflationsziele "übererfüllt" habe. Andererseits habe die Fed ihren Leitzins nicht verändert, was "absolut keinen Sinn …