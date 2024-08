Der globale Technologie-Dienstleister FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, und die KITZ Corporation, ein weltweit führender Hersteller von Industriearmaturen und Produkten zur Flüssigkeitssteuerung, haben jetzt eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Kooperation macht sich die skalierbare Belegschaft und das fundierte Expertenwissen von FPT Software zunutze, um die Initiativen zur digitalen Transformation über alle Produktions- und Geschäftsabläufe von KITZ hinweg zu beschleunigen.

Nach der Vereinbarung wird FPT Software digitale Lösungen bereitstellen, um die Produktentwicklung und -gestaltung, die globale Lieferkette, die Wartungsdienste sowie die Vertriebs- und Marketingaktivitäten von KITZ zu verbessern. Darüber hinaus wird FPT Software die IT-Infrastruktur von KITZ durch modernste, KI-gestützte Lösungen verbessern, um den Betrieb und die Produktion des Unternehmens durch mehr Präzision, Effizienz und Sicherheit zu erleichtern.

"Das Vorantreiben von Agilität, Skalierbarkeit und verbesserter Produktivität für unsere Kunden ist seit jeher das Hauptanliegen von FPT Software. Mit unseren zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Begleitung von Branchengrößen in Japan, unserem diversifizierten Liefernetzwerk und unseren hochqualifizierten Mitarbeitern auf der ganzen Welt sind wir zuversichtlich, KITZ bei der Rationalisierung seiner Abläufe und der Verkürzung der Markteinführungszeiten unterstützen zu können, um der sich schnell verändernden Fertigungslandschaft weiterhin einen Schritt voraus zu sein", sagte Pham Minh Tuan, Executive Vice President der FPT Corporation und Chief Executive Officer von FPT Software.

"Ich bin davon überzeugt, dass die Schließung einer strategischen Partnerschaft mit FPT, einem Unternehmen, das die neuesten Technologien und Dienstleistungen im digitalen Bereich anbietet, ein bedeutender Schritt nach vorn ist. Gegenwärtig bauen wir in der vietnamesischen Provinz Vinh Phúc ein Werk zur Herstellung und zum Verkauf von Edelstahlarmaturen, für die in Zukunft eine hohe Nachfrage erwartet wird, sowie ein Werk zur Herstellung von Reinstgasventilen für den Markt der Halbleiterausrüstungen. In Vietnam, das derzeit ein bemerkenswertes Wachstum erlebt, werden wir weiterhin Produkte und Dienstleistungen anbieten, die ganz auf die Märkte und Regionen unserer Kunden zugeschnitten sind. Dazu arbeiten wir mit FPT zusammen, einem globalen Unternehmen, das schon für viele Unternehmen bei Initiativen zur digitalen Transformation (DX-Initiativen) eine Vorreiterrolle gespielt hat", sagte Makoto Kohno, Chief Executive Officer der KITZ Corporation.

In den fast 20 Jahren seiner Präsenz in Japan hat sich FPT Software zu einem der größten ausländischen Technologieunternehmen entwickelt, das 3.500 Mitarbeiter in 17 lokalen Niederlassungen und Innovationszentren beschäftigt und darüber hinaus weltweit 15.000 Mitarbeiter hat, die sich dem japanischen Markt widmen. Das Unternehmen hat schon für mehr als 450 Kunden auf der ganzen Welt Dienstleistungen erbracht und Lösungen entwickelt, die ihre digitale Transformation durch strategische Consulting-Dienste und modernste Technologielösungen wie KI, maschinelles Lernen und Cloud Computing unterstützen. Das IT-Unternehmen spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Förderung der technologischen Kooperation und Entwicklung zwischen Vietnam und Japan, insbesondere als aktives Mitglied der Japan Business Federation (Keidanren) und als Vorsitz der Vietnam Association of Digital Transformation in Japan (VADX Japan).

Die Fertigung ist einer der Schwerpunktbereiche von FPT Software. Das Unternehmen bietet umfassende Strategien und Umsetzungsprozesse für digitale Fabriken auf globaler Ebene an und nutzt dabei sein profundes Expertenwissen und sein breites Kompetenznetzwerk, um komplexe End-to-End-Projekte zu realisieren, mit denen sich Produktionsabläufe verbessern lassen. Diese nachgewiesenen Kompetenzen und Erfolge machen FPT Software laut IDC MarketScape und HFS Horizons zu einem führenden Unternehmen und Disruptor im Bereich der Fertigungsdienstleistungen.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

