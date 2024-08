San Francisco (ots) -Sysdig Sage nutzt einen einzigartigen Ansatz mit autonomen Agenten, der über einfache Zusammenfassungen hinausgeht. Sicherheitsteams profitieren dadurch von gründlicheren Analysen, besserer Benutzeroberfläche und schnelleren Reaktionen auf Vorfälle.Sysdig, ein führender Anbieter von Echtzeit-Cloud-Sicherheit, kündigte heute Sysdig Sage an, ein neues KI-Sicherheitstool, das auf generativer KI basiert. Angesichts der kurzen Reaktionszeiten auf Cloud-Angriffe verwandelt Sysdig Sage langwierige Untersuchungen in schnelle, aussagekräftige Gespräche. Es nutzt mehrstufige Argumentation und kontextbezogene Wahrnehmung, um die Sicherheitsteams auf das Wesentliche zu fokussieren.Sysdig Sage geht über die grundlegende Datenzusammenfassung anderer KI-Tools hinaus und interagiert durch menschenähnliche Gespräche mit den Benutzern. Es berücksichtigt vorherigen Kontext für ausführlichere Antworten und basiert auf einer einzigartigen Architektur autonomer Agenten, die den Benutzerstandort im Produkt kennen, umfassende Kontextinformationen bieten und proaktiv die nächsten Schritte vorschlagen.Loris Degioanni, Gründer und CTO von Sysdig, erklärt: "Sysdig Sage hat die Grenzen traditioneller KI-Sicherheitsassistenten gesprengt. Für CISOs, deren größte Sorge Cyber-Risiken sind und die mit weniger mehr erreichen müssen, ist Sysdig Sage die Geheimwaffe, die das Team unterstützt und proaktiv Lösungen aufzeigt."- Beschleunigte menschliche Reaktion durch KI-Agenten: Sysdig Sage nutzt mehrere spezialisierte KI-Agenten, die zusammenarbeiten, um Sicherheit zu vereinfachen und zu beschleunigen. Diese Agenten sind mit spezialisierter Programmierung ausgestattet und bewältigen dynamisch eine Vielzahl von Cloud-Sicherheitsherausforderungen.- Multi-Step-Reasoning: Sysdig Sage hilft Sicherheitsteams, komplexe Cloud-Bedrohungen durch eingehende Diskussionen zu durchdringen. Es unterstützt bei der Erkennung von Sicherheitsimplikationen und Risiken einer bestimmten Bedrohung.- Kontextbewusstsein: Sysdig Sage stellt die Daten in einen Kontext, um präzise Antworten zu geben. Es navigiert durch die Benutzeroberfläche und zeigt relevante Seiten an.- Geführte Reaktion: Sysdig Sage schlägt proaktive Reaktionsmaßnahmen und Präventionsstrategien vor und ermöglicht Sicherheitsteams, Echtzeitfähigkeiten und aktuelle Entdeckungen zu nutzen, ohne die Plattform zu verlassen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGFabian Haid+4989747470-580Sysdig@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Sysdig Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168408/5837694