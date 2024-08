DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. August (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1H (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1H, 10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q 08:00 DE/Cherry SE, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 11:30 Auktion 2,50-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -72,50 Mrd USD zuvor: -75,07 Mrd USD *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2024 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.