Die Zalando-Aktie verzeichnete am Freitag einen drastischen Kurseinbruch von über 8 Prozent, wodurch der Wert auf 21,12 Euro je Anteilsschein fiel. Dieser Rückgang machte Zalando zum größten Verlierer im DAX. Der Tiefpunkt des Tages wurde bei 20,90 Euro erreicht, was einen erheblichen Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 31,39 Euro markiert. Das Handelsvolumen belief sich auf über 547.000 Aktien, was das gesteigerte Interesse der Anleger an der Entwicklung widerspiegelt.

Analysten senken Erwartungen

Die negative Entwicklung wurde durch eine Herabstufung seitens JPMorgan verstärkt. Die Analystin Georgina Johanan strich die Zalando-Aktie von der "Positive Catalyst Watch"-Liste und verwies auf "weniger erfreuliche Branchentrends im Juli". Trotz eines neutralen Ratings und eines Kursziels von 28 Euro deutet diese Entscheidung auf eine vorsichtigere Einschätzung [...]

