Mainz (ots) -Wer trotz steigender Material- und Arbeitskosten günstig bauen will, muss smart planen - das bestätigt auch Luca Arenz. Er ist Inhaber von ARCenergie und bietet seinen Kunden die gesamte Projektplanung aus einer Hand. Mit eigenen Architekten und Statikern und einem Netzwerk aus vertrauenswürdigen Experten für andere Fachrichtungen koordiniert Luca Arenz die Planung der Bauprojekte seiner Kunden, um reibungslose und effiziente Arbeiten zu garantieren. Hier verrät er, was es mit der Generalplanung auf sich hat und wie Bauherren von einem Generalplaner profitieren.Gute Planung und Koordination sind bei Bauprojekten bares Geld wert: Schon kleine Fehler oder Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Fachrichtungen, die am Projekt beteiligt sind, können sich durch Schneeballeffekte zu mehrmonatigen Verzögerungen entwickeln - Verzögerungen, die für den Bauherrn oft zu finanziellen Abstrichen oder Mehrkosten führen. "Gerade bei Gewerbeimmobilien oder zu vermietenden Objekten kann schon ein einzelner Monat Verzögerung fünfstellige Einbußen bei den Einnahmen bedeuten", erklärt Luca Arenz. "Es gilt also, von vornherein keinen Raum für Unstimmigkeiten zu lassen."Dafür empfiehlt er, die gesamte Planung einem zentralen Ansprechpartner anzuvertrauen - einem sogenannten Generalplaner. "Anders als ein Projektleiter, der meist wenig von beispielsweise der Elektrik oder dem Umweltschutz versteht, deckt ein Generalplaner alle Aspekte der Planung ab - entweder selbst oder durch ihm unterstellte Experten. Der Kunde kann somit guten Gewissens das gesamte Projekt in seine Hände legen", so Luca Arenz. Als Inhaber von ARCenergie hat er seine eigene Expertise fortlaufend ausgebaut und beschäftigt heute neben Energie-, Schallschutz-, Brandschutz- und HLS-Ingenieuren unter anderem auch Architekten und Statiker, um Kunden die gesamte Planung aus einer Hand anzubieten.Schwierigkeiten in der Koordination von BauprojektenNormalerweise wird ein Bauprojekt entweder vom Bauherrn selbst oder von einem von ihm beauftragten Projektleiter koordiniert. Dieser verfügt jedoch oft nicht über eigene Experten für die einzelnen Fachrichtungen oder einen engen Draht zu den einzelnen Beteiligten - der Austausch gestaltet sich also schwierig. Gerade bei größeren Projekten kann es dadurch vorkommen, dass später Probleme entstehen - zum Beispiel, weil der Bauplan des Architekten ohne Rücksicht auf die nötige Elektrik oder den Schallschutz erstellt wurde.So etwas lässt sich nur vermeiden, indem von vornherein Experten sämtlicher Bereiche in die Planung involviert werden. Ein Generalplaner bietet dem Kunden nicht nur einen zentralen Ansprechpartner, der für ihn plant, koordiniert und Sachverhalte mit den zuständigen Experten abklärt - vielmehr bietet er auch die nötige Sicherheit, dass die Projektplanung sämtliche Anforderungen an Aspekte wie Schall- und Brandschutz, Statik und Nachhaltigkeit berücksichtigt.Klare Verhältnisse durch GeneralplanungFür den Kunden ergeben sich aus der Generalplanung also zwei unmittelbare Vorteile: Durch präzise und ganzheitliche Planung liefert ein Generalplaner einen Projektplan, der im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten realistisch umsetzbar ist und später, wenn überhaupt, nur minimale Anpassungen erfordert. Dies beugt Kostenfallen vor und stellt sicher, dass ein ästhetisch wie auch technisch einwandfreies Gebäude entsteht.Gleichzeitig sorgt ein Generalplaner für Transparenz innerhalb der Abläufe. Während in vielen Fällen der Bauherr selbst mit den Zuständigen für einzelne Aspekte in Kontakt treten muss, um Unklarheiten zu bereinigen oder Anpassungen vorzunehmen, bietet ein Generalplaner eine zentrale Anlaufstelle. Der Bauherr ist dadurch in der Lage, seine Wünsche bedenkenlos weiterzugeben und sich über den Projektverlauf und eventuelle Anpassungen zu informieren, ohne die Abläufe zu stören oder zeitaufwendige und frustrierende Umwege in Kauf nehmen zu müssen.Wer mit einem Generalplaner arbeitet, spart bares GeldAuf lange Sicht bedeutet ein effizienterer Projektverlauf durch Generalplanung somit, dass das Gebäude schneller und kostengünstiger fertig wird. Diese Zeitersparnis sorgt für geringere Arbeitskosten, verhindert Förderungsausfälle durch Verzögerungen und ermöglicht es, früher mit dem Objekt zu wirtschaften. Wird ein Gewerbegebäude beispielsweise zwei Monate früher fertig, können die Räumlichkeiten auch zwei Monate früher vermietet werden. Bei Mieteinnahmen von 15.000 Euro im Monat würde dies bereits einem Mehrwert von 30.000 Euro entsprechen.Es ist also klar ersichtlich, dass die Projektplanung durch einen Generalplaner für den Bauherrn bares Geld wert ist. Stimmt ein Experte die Fachplanungen aufeinander ab, laufen sämtliche Arbeiten von Anfang an effizienter. Auf diese Weise sorgt die Generalplanung dafür, dass Kostenvoranschläge eingehalten und die rechtlichen Rahmenbedingungen wie auch die Vorstellungen des Kunden erfüllt werden.Benötigen Sie fachlich kompetente und umfassende Unterstützung bei der Planung und Koordination eines Bauprojekts? Generalplanung ist die Lösung, um smarter und effizienter zu bauen - wenden Sie sich an Luca Arenz (https://www.arcenergie.de/) und lassen Sie sich beraten!