NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Diese bezeichnete Analyst Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Montag als schwach. Ein unverhältnismäßiger Anstieg der Personalausgaben und der sonstigen Kosten hätten das Ergebnis des IT-Dienstleisters belastet. Dessen ungeachtet dürfte die Nachfrage nach Angeboten zur Digitalisierung mittelfristig groß bleiben./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 07:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 07:41 / ET



ISIN: DE000A0Z23Q5