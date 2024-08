Itasca, Ill. (ots/PRNewswire) -Die Namensänderung steht im Zeichen der Transformation des Unternehmens zu einem führenden globalen Markenportfolio für den Handel und ProfisWernerCo gab heute seine Namensänderung zu ProDriven Global Brands bekannt: Ein Portfolio von Marken, die eine gemeinsame Wachstumsstrategie verfolgen, und die Bau-, Industrie- und Automobilindustrie bedienen. Mit der heutigen Bekanntgabe der Namensänderung ProDriven Global Brands verankern wir unser unermüdliches Engagement, das professionelle Segment mit einem breiten Marken- und Produktportfolio zu bedienen."Die Namensänderung ist das Ergebnis einer tiefgreifenden, mehrjährigen Transformation in unserem Unternehmen", sagte Gary Scott, Global CEO von ProDriven Global Brands. "Das Unternehmen hat als Marke für sicheren Produktzugang in Nordamerika angefangen. Je weiter wir die Marke Werner ausgebaut haben, desto umfangreicher wurde das Markenportfolio, das eine Vielzahl von Fachleuten und Branchen auf der ganzen Welt bedient. Der neue Name ist eine Hommage an den Schwerpunkt, die breite Palette und globale Reichweite des Unternehmens."2007 machte die Marke Werner in Nordamerika 100 % des Umsatzes des Unternehmens aus. "Seitdem die Marke Werner expandiert und immer weiter Marktanteile gewonnen hat, haben wir im Unternehmen immer mehr Marken aufgenommen, die in ihren Bereichen und Regionen schon länger an der Spitze stehen", sagte Scott. "Mit 9 weiteren Marken für das Profisegment, vor allem WEATHER GUARD, KNAACK, Bailey, Duarib und Zarges, ist ProDriven Global Brands ein ordentlich diversifiziertes und innovatives Unternehmen, das für die nächste Wachstumsphase bereit ist."Der Name ProDriven definiert die Zielgruppe klar und steht für den Einsatz des Unternehmens, Sicherheits- und Produktivitätslösungen bereitzustellen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden und Endbenutzer orientieren. Diese Änderung hat keinerlei Auswirkungen auf Marken, Produktangebote oder Geschäftspartnerschaften. ProDriven Global Brands wird Kunden und Endverbrauchern nach wie vor die gleichen erstklassigen Produkte und den gleichen Einsatz für ihren Erfolg bieten.Über ProDriven Global BrandsProDriven Global Brands ist ein in Privatbesitz befindlicher, voll integrierter, internationaler Hersteller und Händler von Industrie-, Bau- und Automobilausrüstung für professionelle Anwender. Das Unternehmenswachstum wird durch seine starken, florierenden und geschätzten Marken nach wie vor angetrieben, für die Innovation und kontinuierliche Verbesserung oberste Priorität sind. Eine vollständige Liste der branchenführenden globalen Marken finden Sie unter https://www.prodrivenbrands.com/.Medienkontakt:Angie Maddox, Seed Factory, 404-996-4041; angie@seedatl.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wernerco-gibt-neuen-firmennamen-bekannt-prodriven-global-brands-302212949.htmlOriginal-Content von: ProDriven, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099552/100921969