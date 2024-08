Brutalo-Crash am Tokioter Aktienmarkt: Der Nikkei, Japans Leitindex, ist am Montag um 12,4 Prozent eingebrochen. "Eingebrochen" ist dabei keine Übertreibung. Es ist der größte Kursrückgang seit 1987. Das heißt: 37 Jahre lang hat Japan, hat die Welt einen solchen Kurssturz an der Börse der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht gesehen. Doch was heißt das jetzt für uns Deutsche, für Europäer, und nicht zuletzt die Amerikaner - droht ein ähnliches Szenario? Ein Kommentar von DER AKTIONÄR-Chefredakteur ...

