DJ PTA-Adhoc: Semodu AG: Wiederaufnahme der Preisfeststellung an der Börse München

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/05.08.2024/15:15) - Die SEMODU AG gibt bekannt, dass die Preisfeststellung ihrer Aktien an der Börse München ab heute, 05.08.2024, wieder aufgenommen wird.

Im Rahmen des am 31.07.2024 beantragten Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung hat die Geschäftsführung die notwendigen Schritte eingeleitet, um die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Preisfeststellung zu schaffen. Die SEMODU AG arbeitet weiterhin aktiv an der Umsetzung des Sanierungsplans.

Aussender: Semodu AG Adresse: Maximilianstraße 2, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: investor-relations@semodu.com Website: semodu.com

ISIN(s): DE000A2GS6H7 (Aktie) Börsen: m:access in München

