EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Markteinführung

Eckert & Ziegler weitet Verfügbarkeit von GalliaPharm® auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum aus



05.08.2024 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





5. August 2024 - Berlin - Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (Eckert & Ziegler) hat von der Europäischen Kommission (EK) die Zulassung für ihren Ge-68/Ga-68 Radionuklidgenerator GalliaPharm® erhalten. Der Generator wurde erstmals 2014 auf den Markt gebracht und ist heute in 17 europäischen Ländern und vielen anderen internationalen Schlüsselmärkten zugelassen. Mit der EU-Zulassung werden weitere 14 Länder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Zugang zu GalliaPharm® erhalten, sobald die nationalen Zulassungsverfahren abgeschlossen sind. Damit wird er bald der erste Generator für die Produktion von Gallium-68 sein, der im gesamten EWR kommerziell verfügbar ist. "Die Diagnostik mit Gallium-68-basierten Arzneimitteln hat im letzten Jahrzehnt einen riesigen Aufschwung erfahren, den wir mit unserem GalliaPharm® aktiv mitgestalten konnten", erklärt Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Wir freuen uns, dass unsere kontinuierlichen Bemühungen, die Landschaft der Nuklearmedizin in Europa und weltweit zu formen, den Patientenzugang nachhaltig verbessern und Innovationen vorantreiben." Radionuklidgeneratoren bieten eine kostengünstige Alternative für die Radiomarkierung von Biomolekülen, die in der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) oder anderen Anwendungen eingesetzt werden können. Bislang wurden radioaktiv markierte Produkte vor allem in der Krebsdiagnostik eingesetzt, wobei die PET-Diagnostik mit Gallium-68 vor allem bei Tumoren der Prostata oder des neuroendokrinen Systems verwendet wird. Bei anderen Krankheiten werden meist Radioisotope wie Fluor-18 zur radioaktiven Markierung von Biomolekülen verwendet. Dazu müssen Millionen in Zyklotrone investiert werden. Der Ge-68/Ga-68-Generator hingegen hat eine kompakte Größe und kann viel günstiger erworben werden. Dies senkt die Kosten in nuklearmedizinischen Kliniken und Praxen und erhöht deren Flexibilität. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de /

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



05.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com