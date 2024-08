Emittent / Herausgeber: One Square Advisors GmbH / Schlagwort(e): Delisting/Kapitalrestrukturierung

Varta AG - Drohende Enteignung der freien Aktionäre - Update



05.08.2024 / 15:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hoher Zulauf an Varta-Aktionären, die sich gegen drohende Enteignung wehren Vierstellige Anzahl an Varta-Aktionären registriert

Registrierung weiterhin möglich

Aufzeichnung der Informationsveranstaltung vom 30. Juli 2024

Auf jede Stimme kommt es an - jede Aktie zählt Starkes Bündnis unter Führung der DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz setzt sich weiter für Aktionäre ein Widerstand stärken - Vertretungsvollmacht erteilen München, 05. August 2024 - Mit dem anstehenden Restrukturierungsverfahren der VARTA AG nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) sollen die Aktionäre vollständig enteignet werden. Das Bündnis, bestehend aus der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V. (DSW), dem Restrukturierungsberater One Square sowie den Anwaltskanzleien Nieding+Barth und K&L Gates, ruft betroffene Aktionäre weiter auf, sich gegen die geplante Enteignung zu wehren und sich per Email mit Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift und ihres Aktienbestandes unter varta@dsw-info.de oder varta@onesquareadvisors.com

zu registrieren und eine Vertretungsvollmacht zu erteilen. Bereits nach kurzer Zeit hat sich eine vierstellige Zahl von Anlegerinnen und Anlegern an One Square und die DSW gewandt und um Vertretung und Informationen gebeten. Der starke Zustrom nimmt weiter zu. Erläuternde Informationen sowie das Vollmachtsformular erhalten Sie nach der Registrierung per Mail zugesandt. Am 30. Juli 2024 fand eine erste Informationsveranstaltung statt. Für interessierte Aktionäre, die nicht die Möglichkeit hatten, an der Informationsveranstaltung teilzunehmen, wurde diese aufgezeichnet. Über die Inhalte der Videokonferenz können Sie sich unter folgendem Link https://www.youtube.com/watch?v=n4uH6eU33bw

informieren. Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen. Jede Aktie zählt und hat eine Stimme. Je mehr Aktionäre sich anschließen, desto höher sind die Erfolgsaussichten des konzertierten Vorgehens. Einheit schafft Stärke!

Kontakt: One Square Advisors GmbH E-Mail: varta@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com DSW - Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V Email: varta@dsw-info.de www.dsw-info.de



