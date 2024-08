DJ PTA-Adhoc: ALBA SE: Korrektur der Prognose für Geschäftsjahr 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Velten (pta/05.08.2024/15:38) - 5. August 2024 - Die ALBA SE (ISIN DE0006209901) geht im Zuge der Aufstellung des Halbjahresabschlusses davon aus, dass das konsolidierte EBIT (IFRS) der ALBA SE-Gruppe für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 voraussichtlich 0,2 Mio. Euro betragen wird (1. Halbjahr 2023 3,2 Mio. Euro). Die Ergebnisverschlechterung resultiert insbesondere aus der konjunkturellen Entwicklung und der schwierigen Marktlage bei den Stahlschrotten sowie aus Wertberichtigungen auf Vertragsvermögenswerte in einer Tochtergesellschaft in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Zugleich hat der Verwaltungsrat die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses und auf Grund der weiterhin schwierigen Gesamtkonjunktur wird das konsolidierte EBIT (IFRS) der ALBA SE-Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich zwischen 0 und 1 Mio. Euro liegen (bisherige Prognose für 2024: 2 bis 4 Mio. Euro; 2023: 2,1 Mio. Euro).

Der Halbjahresfinanzbericht der ALBA SE wird wie geplant am 14. August 2024 veröffentlicht.

Die Kennzahl EBIT (Earnings before interest and taxes) ist auf Seite 30 des Geschäftsberichts 2023 definiert, der hier abrufbar ist: https://www.alba.info/unternehmen/investor-relations-alba-se/finanzberichte/

Der Verwaltungsrat

