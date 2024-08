Krypto News: Schwierigkeiten bei Solana ETF

Nach dem Boom rund um die Bitcoin ETFs konnte mittlerweile auch schon der Ethereum ETF seinen Start an den amerikanischen Kryptobörsen feiern. Mit dieser Entwicklung erwarten die Krypto-Fans schon die nächsten Anträge und Genehmigungen von Krypto ETFs. Dabei sollen Solana, Cardano und andere Kryptowährungen voraussichtlich in naher Zukunft keine ETF-Zulassung in den USA erhalten, so Katalin Tischhauser, Leiterin der Investmentforschung bei der Sygnum Bank. Das Hauptproblem sind die strengen Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) an die Marktüberwachung.

Um die Marktintegrität zu gewährleisten, verlangt die SEC, dass Krypto-Börsen reguliert sind, was die meisten Krypto-Handelsplattformen derzeit nicht erfüllen. Die Haltung der SEC gegenüber Krypto-Börsen als "nicht regulierte Wertpapierbörsen" erschwert den Zulassungsprozess für neue Krypto-ETFs erheblich. Solange die Gerichtsverfahren wie etwa gegen Coinbase offen bleiben und keine klaren regulatorischen Rahmenbedingungen gegeben sind, bleiben weitere ETF-Zulassungen schwierig.

Begrenzte Nachfrage nach Altcoin ETFs

Auch wenn sich die regulatorischen Bedingungen klären würden, prognostiziert Tischhauser eine begrenzte Nachfrage nach Altcoin ETFs. Sie argumentiert, dass Altcoins wie Solana im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum außerhalb der Krypto-Community nur geringe Bekanntheit haben. Die Dominanz von Bitcoin ist unübertroffen, und auch Ethereum hat zwar eine große Bekanntheit, die jedoch nur die Hälfte von Bitcoin erreicht.

Während die Bitcoin Spot ETFs mit ihren Zuflüssen von über 17,5 Milliarden US-Dollar gerade die Dominanz und die Nachfrage am Markt gezeigt haben, kann auch schon der Ethereum ETF derzeit keine brauchbare Performance zeigen. Zusammengerechnet sind die Ethereum Spot ETFs derzeit rund 511 Millionen Euro im Minus, wobei dies großteils durch den Abfluss der Grayscale Trust Produkte zuzuschreiben ist. Auch auf Bitcoin-Seite war in den ersten zehn Tagen hier ein deutlicher Abfluss zu verzeichnen, wobei dennoch eine positive Bilanz verzeichnet werden konnte.

Marktpräsenz und Herausforderungen für Solana

Kommentare von BlackRock bestätigen diese Skepsis weiter. Laut Samara Cohen, Chief Investment Officer von BlackRock, werden Bitcoin und Ethereum wahrscheinlich die Hauptkryptowährungen in ETFs bleiben, nicht Solana. BlackRocks vorsichtige Haltung ist auf Bedenken hinsichtlich technischer Herausforderungen, Liquiditätsprobleme und potenzieller Marktmanipulationen im Zusammenhang mit Altcoins wie Solana zurückzuführen.

Während der US-ETF-Markt skeptisch bleibt, hat Europa eine Vielzahl von Krypto-Exchange-Traded-Produkten (ETPs) gesehen, einschließlich einzelner Coins und Basket-Optionen. Scott Melker, Gastgeber des Podcasts "The Wolf of All Streets", diskutierte kürzlich die Möglichkeit von Solana-ETFs mit Matthew Sigel von VanEck. Sigel glaubt, dass regulatorische Änderungen in naher Zukunft Türen für vielfältigere Krypto-ETFs in den USA öffnen könnten.

Während viele Großinvestoren auf ETFs und andere regulierte Produkte warten, zeigt sich am Privatanlegermarkt ein verstärktes Interesse an Initial Coin Offers (ICOs). Bei diesen Erstausgaben von neuen Kryptowährungen können Anleger direkt von den Entwicklern günstige Vorverkaufstoken erwerben, die im Vergleich zum geplanten Launching-Preis rabattiert sind. Ein aktuelles Beispiel ist Base Dawgz, ein Multi-Chain-Memecoin, der gerade in der Kryptowelt Furore macht, da er auf fünf Blockchains gleichzeitig launchen wird.

Hier zu Base Dawgz und mehr erfahren.

Vorverkauf von Base Dawgz knapp vor der 3 Millionen Schwelle

Base Dawgz: Breite Aufstellung und Zugänglichkeit

Base Dawgz stellt sich sehr breit auf. Während übliche Memecoins beispielsweise auf Solana oder Ethereum launchen, wird man diesen Token auf Base, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain und Avalanche finden können. Dadurch wird die Zugänglichkeit für Krypto-Investoren enorm verbreitert, da viele Memecoin-Liebhaber sich davor scheuen, Kryptowährungen über unterschiedliche Blockchains zu bridgen. Mit der Technologie von Portal Bridge und Wormhole ermöglicht es dieser Memecoin von sich aus, mittels unterschiedlichster Währungen in das Projekt zu investieren.

Community First

Die Entwickler setzen vor allem auf die Community-Bildung. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, am Refer-and-Earn-Programm teilzunehmen und auf jeden Kauf, der von einem Tokeninhaber empfohlen wurde, 10% Provision zu kassieren. Dies zieht vor allem Influencer und andere Investoren an, die ein breites Publikum auf den sozialen Medien erreichen. Aber auch kleinere Accounts können von Base Dawgz profitieren: Durch das Posten von Memes in Verbindung mit dem Projekt können Bonuspunkte gesammelt werden, die nach dem Projekt-Launch auf den dezentralen Börsen in $DAWGZ umgewandelt werden können.

Staking und hohe Renditen

Auch im Bereich Staking bietet das Projekt noch große Renditen. So können für gestakte Token noch immer 963% APY kassiert werden, was bereits jetzt in der Vorverkaufsphase gesammelt werden kann. Dadurch erhält man eine fast 3%ige Verzinsung pro Tag auf die gesperrten Token. Bereits sieben Tage nach dem Launch des Projektes können dann die gesperrten Token sowie die Prämien an den Börsen getauscht werden.

Mit der nächsten Preiserhöhung in gut 17 Stunden sollten sich Interessierte beeilen, da der Preis des Tokens um 5% ansteigen wird. Dadurch verringert sich der Buchgewinn bis zum Börsengang des Coins, was zu schnellem Handeln aufruft.

Hier zur offiziellen Website, um $DAWGZ Token zu kaufen.

