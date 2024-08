Bei dem seit Freitag laufenden Kursverfall an den internationalen Börsen stellt sich für mich die Frage: Lag die amerikanische Notenbank (FED) behind the Curve, hat also die Zinswende verbummelt? Auf ihrem Weg ins Puls24-TV-Studio erreiche ich US-Börsenexpertin Monika (Rosen), um mit ihr die Lage kurz zu besprechen: "Die FED wollte nicht den Fehler von 2021 machen, als man die Inflation unterschätzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...