Bei Anlegern liegen die Nerven blank. Die Verkaufswelle an den US-Märkten ist am Montag weiter gerollt. Vor allem die zuvor stark gestiegenen Tech-Titel setzten ihre Talfahrt schwungvoll fort. Die Sorgen über eine drohende Rezession in den USA hatten schon zuletzt die zunehmenden Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September in den Hintergrund gedrängt. Bei Palantir sind die Verluste zum Handelsstart besonders heftig. Am Montagabend liefert Palantir außerdem neue Zahlen. Das müssen Anleger jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...