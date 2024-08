ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart vor den am 15. August erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 US-Dollar belassen. Der Bericht des US-Einzelhandelskonzerns zum zweiten Quartal und auch der Ausblick dürften innerhalb der Branche positiv herausstechen, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik in den USA dürfte sich fortgesetzt und Walmart weitere Marktanteile hinzugewonnen haben./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 11:07 / GMT





