München (www.anleihencheck.de) - Die Experten von Vontobel äußern sich zu der aktuellen Lage an den Finanzmärkten wie folgt:Andrew Jackson, Head of Fixed Income: "Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten der letzten Woche haben die Märkte weiter in Mitleidenschaft gezogen, und viele Anlageklassen, Sektoren und Regionen mussten starke Kursverluste hinnehmen. Der erste Schritt dieser Kurskorrektur entsprach unseren Erwartungen auf der Grundlage der jüngsten Daten, doch nun dürften wir in den Bereich des Überschießens geraten. ...

