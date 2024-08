Die Triebwerke zünden und die Artemis-1-Rakete ist kurz davor abzuheben. Was nach einem Nasa-Foto aussieht, ist in Wirklichkeit ein Lego-Set. Wie er die Klemmbausteine so gut in Szene gesetzt hat, erklärt ein Fotograf in einem Video. Der Fotograf Benedek Lampert hat den Raketenstart der Artemis 1 der Nasa täuschend echt mit einem Lego-Set nachgebaut. Dazu nutzte er das Set "Nasa Artemis Space Launch System' von Lego, das sowohl die Rakete als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...