Im weltweiten Abwärtssog der Technologie-Aktien stehen am Montag einmal mehr Halbleiterwerte besonders unter Druck. Rezessionssorgen und Befürchtungen, der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) könnte zu weit gegangen sein, befeuern die Talfahrt. Einmal mehr steht am Montag die Aktie von Intel unter Druck. Die Bank of America hat das Kursziel für die Tech-Aktie zusammengestrichen. Ergebnis: Über 6 Prozent schicken die Anleger das Papier von Intel nach unten. Seit den schwachen Quartalszahlen hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...