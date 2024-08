Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway unter der Führung von Warren Buffett hat im zweiten Quartal 2024 für Aufsehen gesorgt. Trotz eines leichten Umsatzanstiegs auf 93,653 Milliarden US-Dollar verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Rückgang des Gewinns je A-Aktie um fast 15 Prozent auf 21.122 US-Dollar. Besonders bemerkenswert ist der massive Anstieg der Barmittel auf einen Rekordwert von 224,239 Milliarden US-Dollar, was teilweise auf den überraschenden Verkauf von nahezu der Hälfte der Apple-Beteiligung zurückzuführen ist.

Marktreaktion und Zukunftsaussichten

Die Börse reagierte am Montag negativ auf die Quartalszahlen. Die Berkshire-Aktie verzeichnete im NYSE-Handel einen Rückgang von 3,88 Prozent auf 411,76 US-Dollar, während die Apple-Aktie an der NASDAQ um 4,39 Prozent auf 210,22 US-Dollar fiel. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn von 20,86 US-Dollar je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 4. November 2024 präsentiert.

