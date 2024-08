© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Im bisher stabilen Börsenjahr 2024 erleben die Märkte aktuell Einbrüche, die von Analysten und Marktbeobachtern mit Sorge betrachtet werden. Andreas Beck liefert bei wO TV eine erste Einschätzung der Marktkorrektur.Obwohl die deutsche Wirtschaft schwächelt, zeigte der DAX bislang Stabilität. Nun jedoch sorgen steigende Rezessionsängste in den USA und eine erhöhte Volatilität für Marktturbulenzen. Goldman Sachs hat die Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA von 15 auf 25 Prozent angehoben, was zusammen mit der globalen Unsicherheit zu einem spürbaren Kursrutsch führte.