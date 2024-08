Im bisher stabilen Börsenjahr 2024 erlebt der DAX nun plötzliche Einbrüche, die von Analysten und Marktbeobachtern mit Sorge betrachtet werden. Andreas Beck, renommierter Mathematiker und Portfolioexperte, gibt Einblick in die Gründe und mögliche Zukunft des Marktes. Trotz der bisher geringen Volatilität und hohen Bewertungen von Aktien sieht Beck jetzt eine Zunahme der Marktschwankungen, die starken Einfluss auf die Bewertungssysteme haben. Der Experte führt weiter aus, dass insbesondere Tech-Schwergewichte wie Nvidia jetzt überbewertet erscheinen, während traditionelle Branchen wie die Chemie- und Automobilindustrie in Deutschland momentan unterbewertet sein könnten. Er warnt vor überstürzten Handlungen: In der Krise sei oft nicht mehr möglich zu handeln. Entscheidend sei daher eine breite Streuung und eine Investitionsreserve vor der Krise. Der aktuelle Markt verlangt nach vorsichtigem Optimismus und einer sorgfältigen Analyse der bestehenden Risiken.