© Foto: picture alliance / dpa | Bevil Knapp



Exxon hat zu einem Zeitpunkt auf fossile Brennstoffe gesetzt, als sich die Wettbewerber zurückzogen. Zusammen mit anderen strategisch schlauen Entscheidungen, hat dies die Ausnahmeposition des Ölriesen gesichert.Im Rennen um die Marktführung bei "Big Oil" - den weltgrößten börsengehandelten und nicht staatlich kontrollierten Ölkonzernen - hat ExxonMobil die Konkurrenten Chevron, Shell, TotalEnergies und BP hinter sich gelassen. Dies ist dem Unternehmen durch eine Reihe von strategisch eigenwilligen Entscheidungen gelungen. Die wichtigste davon war, in einem Umfeld, in dem andere in der Branche den Übergang vom Öl zu erneuerbaren Energien vorantrieben, am Kerngeschäft festzuhalten. Eine der …