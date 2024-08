Die Roche-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang. Im SIX SX-Handel fiel der Kurs zeitweise um 4,2 Prozent auf 269,30 CHF. Trotz des Abwärtstrends zeigen sich Analysten für die Zukunft des Unternehmens optimistisch. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,80 CHF, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (9,60 CHF) darstellt. Experten erwarten für das Jahr 2024 einen Gewinn von 18,24 CHF je Aktie.

Kursentwicklung im Jahresvergleich

Im Jahresvergleich zeigt die Roche-Aktie eine bemerkenswerte Volatilität. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 29.07.2024 mit 287,40 CHF erreicht, während das Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024 verzeichnet wurde. Aktuell notiert die Aktie etwa 26,49 Prozent über diesem Tiefstand, was auf eine gewisse Erholung hindeutet. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht.

