Die Reploid Group AG ist seit dem 3. Juli 2025 an der Wiener Börse im Segment direct market plus gelistet. Das Unternehmen mit Sitz im österreichischen Wels ist auf modulare Systeme für die industrielle Insektenzucht spezialisiert. Die Reploid-Aktie wird täglich in Auktionen gehandelt und von der ICF Bank betreut. Nach Angaben der Reploid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...