EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Joint Venture

REPLOID Group AG: Tiefkühl-Kartoffelspezialist 11er Nahrungsmittel GmbH prüft nach Einstieg als Aktionär die strategische Partnerschaft zum Upcycling eigener biogener Reststoffströme am Standort.



18.08.2025 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wels, 18.08.2025

Die REPLOID Group AG ("REPLOID") hat mit der 11er Unternehmensgruppe einen nicht bindenden Letter of Intent ("LoI") über eine potenzielle zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der Verwertung von Kartoffelschalen mittels Insektenlarven abgeschlossen. Auf Basis, der im LoI festgelegten Eckpunkte prüfen REPLOID und 11er das Umsetzungspotential einer gemeinsamen Insektenmastanlage in Vorarlberg zur Verwertung von Lebensmittelresten insbesondere Kartoffelschalen sowie für den regionalen Vertrieb von Insektenrohstoffen mit Hauptaugenmerk auf einen speziellen organischen Bodenverbesserer (Dünger) für die regionale Landwirtschaft mit Schwerpunkt auf Kartoffelanbau.



Die traditionsreiche 11er Unternehmensgruppe hat ihre Kernkompetenz in der Verarbeitung von Kartoffeln und ist auf Kartoffelspezialitäten wie Pommes Frites, Kroketten, Rösti, Röstitaschen und verwandte Produkte spezialisiert. 11er beliefert sowohl den Lebensmitteleinzelhandel als auch die Gastronomie und gilt international als innovativer Player im Kartoffelverarbeitungssektor der Lebensmittelindustrie. Die 11er Unternehmensgruppe forciert seit Jahren die innovative Kreislaufwirtschaft und unterstützt nun auch als Aktionär der REPLOID Group AG damit nicht nur Umwelt und Landwirtschaft, sondern macht dies zur Unternehmenskultur.











Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.

Aussender: REPLOID Group AG

Maria-Theresia-Straße 53/2 OG

4600 Wels

Österreich Ansprechpartner: Philip Pauer

CEO REPLOID Group AG Tel.: +43 660 4755556 E-Mail: investors@reploid.eu Internet: https://reploid.eu/ ISIN(s): AT0000A3HRX5 (Aktie) Börse(n) Wiener Börse (Direct Market Plus)

18.08.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com



