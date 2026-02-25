

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.02.2026 / 17:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Addendum Invest FlexKapG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Philip Nachname(n): Pauer Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um Schenkungen an nicht in enger Beziehung stehende Personen ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 86,00 Stück 0,00 EUR 86,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 172,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





25.02.2026 CET/CEST

