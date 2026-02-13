

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.02.2026 / 11:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Philip Nachname(n): Pauer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung an eine nicht in enger Beziehung stehende Person ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 37,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 37,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

06.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





13.02.2026 CET/CEST

