RevBits, Anbieter von Cybersecurity-Lösungen, wurde für seine Endpoint Security-Lösung als Gewinner in der Kategorie Endpoint Detection in der Kategorie Produkt oder Service und für seine Privileged Access Management-Lösung als anerkannter Finalist in der Kategorie Access and Identity Management ausgezeichnet

RevBits gab bekannt, dass das Unternehmen den 2024 Fortress Cybersecurity Award für Endpoint Detection für RevBits Endpoint Security EDR und als anerkannter Finalist in Identity Access Management für RevBits Privileged Access Management gewonnen hat. Der Fortress Cybersecurity Award, der von der Business Intelligence Group verwaltet wird, hat zum Ziel, die weltweit führenden Unternehmen und Produkte zu identifizieren und auszuzeichnen, die sich für den Schutz von Daten und elektronischen Geräten vor Bedrohungen einsetzen.

RevBits freut sich über die Auszeichnung als Kategoriesieger für seine EPS EDR-Lösung und den Einzug in die Finalistengruppe für PAM.

2024 Fortress Cybersecurity Award Gewinner Produkt oder Dienstleistung Endpoint Detection RevBits Endpoint Security EDR



2024 Fortress Cybersecurity Anerkannter Finalist Identity Access Management RevBits Privileged Access Management



"Wir haben große Fortschritte bei der Entwicklung der leistungsfähigsten EPS- und EDR-Lösung auf dem Markt gemacht. Unsere patentierte Anti-Rootkit-Technologie, die vor kernelbasierten Angriffen schützt, ist eine wichtige Komponente der Endpunktsicherheit", sagte David Schiffer, CEO. "Es hätte den jüngsten, verheerenden, weltweiten Zusammenbruch von über acht Millionen Windows-Systemen, den Verlust von zig Milliarden Dollar und die unzähligen Tage der Unterbrechung im Leben von Millionen von Menschen verhindert."

"Unsere Endpoint Security (EPS) EDR-Lösung ist ein Schlüsselprodukt in unserer Suite von Unternehmenslösungen", sagte Mucteba Celik, CTO. "Der EPS-Markt ist hart umkämpft, und es ist eine große Ehre, von Fortress anerkannt worden zu sein. "Bei der Entwicklung von EPS haben wir uns darauf konzentriert, eine 100-prozentige Erkennungsleistung mit einer Null-Fehlalarm-Meldung zu erzielen, die in verschiedenen Einsatzarten, einschließlich Air-Gap-Umgebungen, eingesetzt werden kann. Wir haben große Fortschritte bei der Entwicklung der leistungsfähigsten EPS- und EDR-Lösung auf dem Markt gemacht. So haben wir zum Beispiel eine Anti-Rootkit-Technologie zum Schutz vor Malware-Angriffen auf Kernel-Ebene entwickelt, die mit einem US-Patent ausgezeichnet wurde. Unsere PAM-Lösung ist ein einzigartiges Produkt auf dem Markt, denn sie bietet sieben verschiedene Module für die Zugangsverwaltung."

