Die Siltronic-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen deutlichen Rückgang und fiel zeitweise auf 68,15 Euro, was einem Verlust von über 3% entspricht. Trotz dieser Schwäche halten Analysten an ihren positiven Prognosen fest und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 87 Euro. Das Handelsvolumen war mit über 41.000 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hindeutet.

Dividendenaussichten und Quartalszahlen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividende von 0,626 Euro je Aktie, was einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Rückgang beim Umsatz und Gewinn pro Aktie, was die aktuelle Kursschwäche teilweise erklärt. Dennoch bleibt das Unternehmen profitabel und plant, seine Aktionäre weiterhin [...]

Hier weiterlesen