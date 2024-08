Die BYD-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen deutlichen Rückgang von 4,4 Prozent und schloss bei 26,68 USD. Trotz dieser Schwäche zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des chinesischen Elektroautoherstellers. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,71 HKD verbuchen, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,37 CNY, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität von BYD unterstreicht.

Partnerschaft mit Uber eröffnet neue Perspektiven

Die kürzlich angekündigte Kooperation zwischen BYD und Uber wird von Marktbeobachtern positiv bewertet. Morgan Stanley sieht in dieser Zusammenarbeit erhebliches Potenzial für den Autobauer. Die Partnerschaft könnte BYD helfen, seine Position im wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge weiter zu festigen und neue Absatzmöglichkeiten zu erschließen. Trotz der aktuellen Kursschwäche deuten diese Entwicklungen auf vielversprechende Zukunftsaussichten für BYD hin.

