Bitcoin-Kurs steigt wieder über 50.000 Dollar - So könnte der Crash noch abgewendet werden

So mancher Kryptoanleger, der heute in seine Wallet geschaut hat, dürfte ordentlich darüber gestaunt haben, was am Kryptomarkt gerade passiert. Der Bitcoin-Kurs hatte den höchsten Tagesverlust seit dem Jahre 2022 zu verkraften und auch mit vielen großen Altcoins wie Ethereum oder Solana lief es nicht besser.

Grund war, dass Jerome Powell die Zinsen letzte Woche nicht gesenkt hatte und zudem noch am Freitag überraschend schlechte Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wurden. Und das in einer ohnehin schon schwierigen Marktphase. In den letzten Stunden hat sich der Bitcoin-Kurs zwar wieder etwas erholen können, aber auf 24 Stunden Sicht steht er immer noch mehr als 7 % im Minus.

(Der Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden mehr als 7 % verloren, im Tief lag der Verlust noch deutlich höher - Quelle: coinmarketcap.com)

Bitcoin-Kurs fällt unter 50.000 Dollar, erobert die Marke aber zurück

Besonders bedenklich im Bitcoin-Chart war zuletzt, dass mehrere wichtige Unterstützungslinien gebrochen wurden. So erwischte es bereits gestern den EMA 200. Heute folgte die große Unterstützungslinie bei etwa 54.000 Dollar.

Doch der Kurs ist zudem noch praktisch in einer Rutsche unter die Marke von 50.000 Dollar gefallen! Insgesamt stand in $BTC eine Bewegung von fast 15 % vom Hoch zum Tief zu Buche. Anzeichen, die wenig Optimismus aufkommen lassen.

(Der Bitcoin hat heute unter relativ hohem Volumen mehrere Unterstützungslinien gebrochen, konnte sich aber inzwischen etwas fangen - Quelle: Tradingview.com)

Positiv wirkt lediglich, dass der Kurs mittlerweile wieder über der wichtigen Marke von 50.000 Dollar notiert und auch die große Unterstützung zurückerobert werden konnte. Allerdings gibt es abseits der technischen Situation im Markt auch noch einige fundamentale Nachrichten, die eine Umkehr des Marktes herbeiführen könnten.

Wird die Fed in einer Notfallsitzung die Zinsen senken?

Die Fed ist durch die Unterlassung einer Zinssenkung ja wie erwähnt nicht ganz unschuldig an der Situation. Viele Ökonomen fordern daher eine Notfallsitzung, in der die Zinsen drastisch gesenkt werden sollen. 0,75 % werden dabei häufig genannt, was einen sehr massiven Zinsschritt darstellen würde. Im September soll dann laut der Ökonomen ein weiterer Zinsschritt nach unten mit 0,75 % erfolgen.

BREAKING: Wharton's Professor Siegel calls for 1.5% rate cut by the FED.



0.75% cut in an emergency meeting.



Another 0.75% cut in September. pic.twitter.com/N8zSwRyPhA - Radar (@RadarHits) August 5, 2024

Sollten diese Zinsschritte tatsächlich eintreten, würde das dem Kryptomarkt höchstwahrscheinlich sehr schnell neue Flügel verleihen. Damit könnte der Crash im Bitcoin abgewendet werden und sogar neue Höchststände wären möglich. Das würde sowohl $BTC als auch spezielle Meme-Coins wie etwa Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) auf neue Höchststände katapultieren.

Lerne jetzt $SHIBASHOOT kennen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.