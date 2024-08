Laut einer aktuellen Auswertung der blackprintpartners GmbH gibt es erstmals über 1.000 deutsche PropTechs, also Start-ups im Bau- und Immobilienbereich, darunter 106 Neugründungen im ersten Halbjahr 2024. 23% der neu gegründeten Unternehmen sind dem Bereich Energieeffizienz zuzuordnen. Die auf Digitalisierung im Bau- und Immobiliensektor spezialisierte blackprintpartners GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main hat den "blackprint PropTech Report" für das erste Halbjahr 2024 vorgelegt. Im Rahmen der ...

