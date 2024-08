Ökonomen fordern von der Fed eine Notfallsitzung - Beendet das den Crash im Kryptomarkt?

In den letzten Tagen hat es am Kryptomarkt ordentlich gekracht! Nicht unschuldig daran war die amerikanische Notenbank Fed, die, obwohl sicherlich nicht beabsichtigt, den Markt auf Talfahrt geschickt hatte. Grund dafür war, dass sie die Zinsen nicht gesenkt hat. Als am Freitag dann noch überraschend hohe Arbeitslosenzahlen aus den Vereinigten Staaten gemeldet wurden, war das Chaos praktisch perfekt.

Alle Märkte, inklusive des Kryptomarktes, stürzten stark ab. Der Bitcoin hat von Mittwoch, dem Tag der Fed-Sitzung, bis heute im Tief fast 25 % verloren. Eine Entwicklung, die durchaus Sorgen macht. Und eine, die verschiedene Ökonomen auf den Plan ruft und diese haben eine ganz besondere Forderung an die FED.

(Seit Mittwoch hat der Kurs des Bitcoins ins Tief fast 25 % verloren, konnte sich inzwischen ein wenig erholen - Quelle: Tradingview.com)

Ökonomen fordern Notfallsitzung der FED

Der Professor von Jeremy Siegel von Wharton Finance der University of Pennsylvania forderte den Vorstand der Fed heute in einem Interview dazu auf, eine Notfallsitzung zu halten. In dieser soll laut Siegel ein drastischer Zinsschritt von 0,75 % beschlossen werden, um den aktuellen Crash aufzuhalten. Bei der regulären Sitzung im September forderte er einen weiteren, ebenso drastischen Zinsschritt mit einer zweiten Senkung um 0,75 %.

BREAKING: Wharton's Professor Siegel calls for 1.5% rate cut by the FED.



0.75% cut in an emergency meeting.



Another 0.75% cut in September. pic.twitter.com/N8zSwRyPhA - Radar (@RadarHits) August 5, 2024

Solche gewaltigen Zinsschritte würden wohl verbunden mit dem relativ niedrigen Kurs des Bitcoins viele Anleger zum Kaufen motivieren. Schon jetzt wird die Korrektur von vielen Analysten auf X (ehemals Twitter) als gute Kaufgelegenheit gesehen. Sollten im gleichen Zuge auch noch die Zinsen drastisch sinken, könnte das den gesamten Markt wieder in breite Euphorie versetzen. Damit würden Bitcoin, Ethereum und andere Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) wieder hohe Kurssteigerungen verzeichnen können.

