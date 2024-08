NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen des Impfstoffherstellers von 98 auf 90 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen einer Rückstellung für einen Rechtsstreit sei der Verlust je Aktie höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 12:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 12:45 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US09075V1026