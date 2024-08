Die Gewinner werden auf einer Feier am 16. September in New York geehrt

FAIRFAX, Virginia, Aug. 05, 2024stehen fest. Die in diesem Jahr bereits zum neunten Mal verliehenen Auszeichnungen gelten als "Olympiade des Personalwesens". Mit den Auszeichnungen werden die weltweit besten Arbeitgeber sowie die Personalfachleute, Teams, Leistungen und personalbezogenen Produkte und deren Anbieter gewürdigt, die dazu beitragen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern.



Zu den Organisationen, die bereits mehrere Gold-Stevies abgeräumt haben, zählen Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Dogus Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2) und Wesley, LLC (2).

Eine vollständige Liste der Gewinner nach Kategorien finden Sie unter https://www.StevieAwards.com/HR.

Die Gewinner werden auf einer Feier am Montag, 16. September, im Hotel Marriott Marquis in New York City geehrt. Eintrittskarten sind ab sofort im Verkauf erhältlich. Die Präsentationen werden live übertragen.

In der diesjährigen Austragung wurden mehr als 1000 Nominierungen von Organisationen aus 35 Staaten und Hoheitsgebieten berücksichtigt. Die Gewinner wurden anhand der Durchschnittsnoten von mehr als 130 Fachleuten aus aller Weltermittelt, die als Juroren fungierten. Die Stevie Awards würdigen Leistungen in vielen Bereichen des Arbeitsplatzes. Zu den Kategorien gehören:

Arbeitgeber des Jahres

Erfolge im Personalwesen

Individuelle Leistungen im Personalwesen

Teamleistungen im Personalwesen

Lösungsanbieter

Lösungen, Implementierungen und Schulungsprogramme oder Medien

Vordenkerrollen



Die Platzierungen in den 31 Kategorien für Arbeitgeber des Jahres wurden durch eine einzigartige Mischung aus den Bewertungen von Fachleuten und den Stimmen aus der Allgemeinbevölkerung ermittelt. Dieses Jahr gingen mehr als 34.000 Stimmen von Mitgliedern der Öffentlichkeit für ihren Lieblingsarbeitgeber ein.

Vergeben werden die Auszeichnungen von den Stevie Awards, die neun der weltweit führenden Auszeichnungsprogramme für Unternehmen organisieren, darunter die renommierten International Business Awards® und American Business Awards®.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in neun Programmbereichen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die Stevie Awards für Deutschland, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft, die Stevie Awards für herausragende Arbeitgeber, die Stevie Awards für herausragende Leistungen im Bereich Technologie und die Stevie Awards für Vertrieb und Kundendienst. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com.

Ein Sponsor der 9. jährlichen Stevie Awards für herausragende Arbeitgeber ist HiBob.

Marketingkontakt:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389



Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9a9c552-21f4-41b6-afaf-dfaf8746a185