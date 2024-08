NEW YORK (dpa-AFX) - Die Talfahrt an den US-Märkten hat sich am Montag fortgesetzt. Die anhaltenden Sorgen über eine drohende Rezession in den USA ließen den marktbreiten S&P 500 um 3,00 Prozent auf 5.186,33 Punkte absacken - das war der größte Tagesverlust seit September 2022. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 2,60 Prozent auf 38.703,27 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 2,96 Prozent auf 17.895,16 Zähler ein.

Die Konjunkturängste hatten schon zuletzt die zunehmenden Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September in den Hintergrund gedrängt. Am Freitag verstärkte ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Angst der Investoren, dass die Konjunktur schneller abkühlt als gedacht./gl/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711